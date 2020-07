"Nad on meil ikka meeles, sest kui kevaditi korraldame linnas talguid, siis just nudistide rannast leiame millegipärast kõige rohkem aluspesu: aluspükse ja rinnahoidjaid," sõnas linnapea Maksim Iljin naerdes. Ta lisas, et nende viie aasta jooksul, mis ta on linnapeana töötanud, pole keegi pöördunud kaebusega, et nudistide rand kedagi häirib või et see oleks halb. "Nad [nudistid] ei sega kedagi, ja olgu seal edasi."