Timofei Korepov kinnitas, et hooletutele kinnisvaraomanikele nad asu ei anna. Ahtme linnaosas on praegu viis probleemset objekti.

"See protsess ei ole lihtne, kuid asjad on hakanud liikuma, ehkki mitte nii aktiivselt, nagu me tahaksime," märkis ta. "Aru tn 4 omal ajal pooleli jäänud lasteaed vahetas eelmisel sügisel omanikku − kinnisvara ostis ära Tallinna ettevõte Larvik. Firma esindajad käisid kohapeal ja nägid, mida nad ostsid.