Narva on valmis rannahoone restorani ideest loobuma

Restoran Fortune tegutses Narva rannahoones vähem kui kaks aastat, kogu ülejäänud aja on otsitud sealsetele restoraniruumidele uut käitajat.

Narva kuulutab juba kuuendat korda välja avaliku kirjaliku enampakkumise rannahoone kohviku-restorani ruumide üürile andmiseks. See epopöa on vahelduva eduga kestnud juba kuus aastat. Toitlustuskoht on Narva rannahoones ette nähtud Euroopa kaasrahastuse tingimuste kohaselt, end nende tingimuste tähtaeg saab sel sügisel läbi − ja siis võib restorani ideele kriipsu peale tõmmata.