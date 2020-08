21. augustil Sonda kõrtsis olnud inimestel palutakse võtta kiiresti ühendust terviseametiga

Lüganuse vallavanema Andrea Eiche sõnul avaldas vallavalitsus sellise teate terviseameti palvel, kuna on kahtlus, et tol õhtul oli kõrtsis koroonaviirusesse nakatunud inimene ja tema kaudu võis haigus levida ka teistele. "See ei ole 100 protsenti kindel, see on üks versioone, mida terviseamet kontrollib. Kuid püüame kõiki inimesi, kes tol õhtul seal olid, kätte saada, et nad teeksid koroonaviiruse testi," sõnas Eiche, kes oli Põhjarannikuga rääkides esmaspäeva õhtul parajasti just Sonda kõrtsis, et asuda koos omanikuga vaatama läbi turvakaamera salvestusi, et teha nende põhjal kindlaks võimalikult palju 21. augusti õhtul kõrtsis olnud inimesi.