Jõhvi vallavalitsus trahvis Ossipenko firmat

"Viimasel ajal on sagenenud vallaelanike pöördumised, milles avaldatakse rahulolematust sellega, kuidas tehakse Jõhvi vallas haljastus- ja heakorratöid. Samuti on mitmed volikogu liikmed juhtinud tähelepanu Jõhvi valla lepingupartneri OÜ N&V tööle," kirjutas abivallavanem Messurme Pissareva hooldusfirmale.

N&V omanik Nikolai Ossipenko, kelle juhitud valimisliit Jõhvi − Meie Kodu langes juunis opositsiooni, ütles, et tegemist on poliitilise küsimusega. "See on tagakiusamine vallavalitsuse kritiseerimise eest. Me ei lepi selle trahviga ning advokaadid praegu tegelevad selle küsimusega," tõdes Ossipenko.