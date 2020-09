Koroonapuhang on Ida-Virumaal tasapisi taandumas

Haigestumise näitaja 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal langenud ligemale 80-lt 56,5 peale, mis on aga jätkuvalt maakondade võrdluses Eesti suurim. Haigusjuhtude koguarvult on Ida-Virumaast möödunud Harjumaa, kus nakatunuid on juba 126.