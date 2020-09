Ida-Virumaale lisandus ööpäevaga 19 uut nakatunut

Suurem osa uutest haigestunutest on terviseameti poolt "tutvuskonna koldeks" nimetatud seltskonnast, mille liikmed on omavahel tihedamalt läbi käinud ja nende lähikontaksetest, kuhu kuuluvad põhiliselt Kohtla-Järve ja Jõhvi, aga ka teiste omavalitsuste elanikud.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp sõnas, et korraga 19 nakatunu lisandumine ühes maakonnas võib olla küll ehmatav, aga terviseametil on toimunust ülevaade olemas. "Me teame praegu, kus on haigestumise kese ja kuidas nakatunute jälgi ajada," ütles ta.

Terviseameti Ida regionaalosakonna jälgimisel on praegu 348 inimest, kellest on haigestunud 90.

Ida-Virumaal on seitse aktiivset kollet, millest suurim on jätkuvalt 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Ida-Viru keskhaigla patoloogiiaosakonna koldega on seotud üheksa inimest, Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest. Nendes kolletes pole viimastel päevadel uusi nakatunuid märkimisväärselt lisandunud.