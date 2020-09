Jõhvi gümnaasium jääb esialgu üheks päevaks kodusele distantsõppele

Riigigümnaasiumi direktor Tatjana Ait märkis, et see on ettevaatusabinõu seniks, kuni selgub töötaja koroonatesti tulemus. "Loodetavasti tuleb see esmaspäeva lõunaks," ütles Ait, märkides, et edasised sammud sõltuvad sellest, kas test on positiivne või negatiivne.