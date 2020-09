Kohtla-Järve linnaeelarvest eraldatakse tänavu uute mänguväljakute tarvis üle 40 000 euro. Neist esimene avati eelmisel kuul Järve linnaosas Õuna tänaval, nüüd on põhjust rõõmustada Puru elanikel.

"Mänguväljak oli seal ennegi, kuid selle elemendid olid juba amortiseerunud ja ohtlikeks muutunud, seetõttu need demonteeriti," ütles abilinnapea Ahtme linnaosas Tiit Lillemets. "Uued konstruktsioonid vastavad kõikidele ohutusnõuetele ning loodan, et see mänguväljak rõõmustab kõiki lapsi."