Politsei uurib Jõhvi koolitüdruku surma

Politsei sai 10. oktoobril teate, et Jõhvis on oma kodus surnud ootamatult 15aastane tütarlaps.

Viru ringkonnaprokuratuurist öeldi, et praegu ei saa nad juhtumi kohta midagi täpsemat öelda, kuna surnukeha on saadetud ekspertiisi, mille tulemused loodetakse kätte saada lähiajal.

Kogukonnas on juhtumi kohta hakanud liikuma mitmeid versioone. Prokuratuuri pressiesindaja sõnul on seal valeinfot, kuid enne ei saa ametlikult midagi öelda, kui surma põhjus on selge.