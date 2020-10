Repinski sai nõukogu liikme "magusa" koha endale

Järve Biopuhastus on Kohtla-Järve linnale ning Lüganuse ja Jõhvi vallale kuuluv ettevõte, mille nõukogu esimees on Kohtla-Järve arendusnõunik Valeri Korb ning liige peale Repinski veel Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.

Järve Biopuhastus pole nõukogu liikmete tasusid oma kodulehel avaldanud ja ettevõte ei suutnud eile mitme tunni jooksul otsustada, kas nad tohivad seda avalikustada või mitte. Põhjarannikule teadaolevalt on nõukogu liikmele makstav igakuine tasu suurusjärgus 600 eurot. Nõukogu istungid toimuvad üldjuhul kolm-neli korda aastas. Andrea Eiche tõdes, et Järve Biopuhastuse nõukogu liikme koht on kohalike poliitikute seas "magus koht".

Riigikogu liige, keskerakondlane Martin Repinski on teatanud, et tahab novembris saada ka Jõhvi vallavolikogu esimeheks. Repinski on ka vallavalitsuse esindaja Jõhvi gümnaasiumi hoolekogus, aga see ei ole tasuline ametikoht.