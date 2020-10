Eesti Energia Ida-Viru hiidfirma juhiks sai Andres Vainola

Andres Vainola märkis, et teeb tööd erilise kire ja pühendumusega, siis kui see on keerukas. "Tunnen oluliselt suuremat vastutust kui oma varasematel juhikohtadel," lausus ta.

Eesti Energia juhatuses suurenergeetika eest vastutav Raine Pajo on Põhjarannikule rääkinud, et ühinemisel tekkivas ettevõttes on ligikaudu 1500 töökohta. "Massilisi koondamisi ei tule, aga selge, et kui kaks ettevõtet liituvad, siis juhtkonna seas vangerdusi tuleb. Kui palju arvuliselt juhte vähemaks jääb, ei oska ma praegu öelda, aga rusikareegel on, et juhtide osakaal ei tohiks ületada kümmet protsenti töötajaskonnast," ütles ta.