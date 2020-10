Kiviõlis on pooltühjaks jäänud kortermaju lammutatud juba viimased kakskümmend aastat. Pärast elanike ümberkolimist on sel moel linnapildist kadunud 22 neljakorruselist elamut. Mingit toetust selle jaoks ei saadud, kõik tehti linna enda raha eest.

"Inimesed on olnud mõistvad ning ise soovinud linnaruumi korrastada ja neid tondilosse likvideerida. See on alati andnud kindlustunnet, et teeme õiget asja," ütles Lüganuse vallavalitsuse arendusnõunik Anu Needo, kes toona Kiviõli linnavalitsuses asja eest vedas.