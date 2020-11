Yana Toom: Ida-Viru keskerakondlastel on mõjuvad põhjused Repinski Keskerakonnast väljaheitmise taotlemiseks

Yana Toom ütles pühapäeva õhtul rahvusringhäälingu venekeelsele portaalile rus.err.ee, et jälgib toimuvat Brüsselis isolatsioonis olles uudiste põhjal, kuid tundes Repinskit, leiab ta, et mõjuvad põhjused on olemas ja ta tegutseb juba ammu piiripealselt.

Toom meenutas, et 2015. aastal tõi just tema Repinski poliitikasse ja tunneb seetõttu seoses temaga ka isiklikku vastustust. "Täna on mul tema tegutsemisstiili vahel ebameeldiv vaadata," sõnas ta.

Yana Toom on olnud mitmetel valimistel järjest Ida-Virumaal suurim häältekoguja ning ta on ka Keskerakonna Narva piirkonna esimees. Ta toetas 2016. aastal Repinskit ka Keskerakonna Ida-Viru piirkonna esimehe valimistel, kuid Repinski jäi tookord alla Eevi Paasmäele.

Reede õhtul kogunenud Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuse liikmete enamus pooldas salajasel hääletamisel Repinski väljaheitmist erakonnast. 11 juhatuse liikmest olid koosolekul kohal 8. Neist 6 pooldas Repinski väljaviskamist, üks oli vastu ning üks sedel oli rikutud.

Keskerakonna Ida-Viru piirkonna esimees Marek Kullamägi ütles, et sellise otsuse põhjustasid Repinski juhtimiseksimused Jõhvis, erakonna põhikirja ja eetikakoodeksi rikkumised. "Martin Repinski on Jõhvis loonud kogu aeg mingeid koalitsioone kellegagi. Koalitsioonide loomine peab käima piirkonna juhatuse kaudu," tõi ta ühe näite Repinski pattudest lisades, et ka suve hakul aset leidnud Jõhvi volikogu liikmetete Eduard Easti ja Arthur Sepperni väljaviskamisel Keskerakonnast rikkus selle eestvedaja Repinski korda, kuna ei kooskõlastanud seda piirkonna juhatusega.

Ta lisas, et Repinski mitme aasta pikkune tegevus Jõhvis on põhjustanud olukorra, kus isegi oma erakonnakaaslased ei soovi temaga ühes nimekirjas kandideerida.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kinnitas reede õhtul Postimehele, et erakonnast välja heitma kedagi ei hakata. Karilaid sõnas, et Repinski on temaga lepetest kinni pidanud ning avalikud tülitsejad peaksid vaatama peeglisse. "Antud juhul teeb avaldus ise rohkem kahju," ütles ta.

Küsimusele, kas ta on Repinski tegevusega Ida-Virumaal rahul, vastas Karilaid: "Vigadest õpitakse."