Selgus Narva õppekompleksi arhitektuurivõistluse võitja

Uus õppekompleks on kavas rajada aadressile Kraavi tänav 1. Praegu paikneb seal Narva eesti gümnaasium ühes seda ümbritseva territooriumiga. Kinnistu planeeritakse ja ehitatakse plaani kohaselt ümber 2023. aasta septembriks.

Parimaks tunnistati arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks lahendus "Duo", mille autorid on Lisette Eriste, Gert Guriev, Karin Harkmaa, Markus Kaasik, Jana Krivorukova, Annika Valkna ja Anne Vingisar.

FOTO: Riigi Kinnisvara AS

2023. aastal plaanitakse viie minuti pikkuse jalutuskäigu kaugusele Kraavi tänavast − Puškini tänavale − ehitada veel üks riigigümnaasium. Selle, suurema riigigümnaasiumi ja naabruses asuva munitsipaalse Kesklinna põhikooli arhitektuurilahenduse valisid haridusministeerium ja Riigi Kinnisvara AS välja 2019. aasta lõpus. See kannab nime "Tahvel" ja selle autor on arhitektuuribüroo Salto (Tallinn).