Jõhvi volikogu pääses napilt laiali minekust

Küsimuse, kas volikogu esimehe koht, muutub Jõhvis taas palgaliseks nagu üle-eelmise esimehe Eduard Easti ajal, on Naumkini sõnul praegu arutamisel ja võib tulla päevakorda järgmisel istungil. "Ma pean vaatama neid kohustusi, millega ma igapäevaselt kokku puutun - kas osalen volikogu komisjonide istungil või mitte. See sõltub koormusest," ütles ta.

Opositsiooni saadikud oma volikogu kandidaati ei esitanud ega osalenud ka valimisel. Nende liider Niina Neglason sõnas, et Naumkin ei olnud volikogu esimehe kohale kõige soositum kandidaat ka koalitsiooni seas. "Ta on selle koha endale välja manipuleerinud. Kuna see ei ole meie mäng ja me ei soovi selles etenduses osaleda, siis me oma kandidaati välja ei pane," ütles ta.