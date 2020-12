Terviseamet lubas Ida-Viru gümnasistidel käia väikestes rühmades koolimajas õppimas

Konsultatsioonide all peetakse silmas eelkõige individuaalset või väikestes kuni 10 õpilasest koosnevates rühmades toimuvat õpet, et oleks võimalik tagada hajutatus.

Kooli siseruumides võib viibida, kui on tagatud hajutatus, kätepesu või käte desinfitseerimise võimalused terviseameti juhiste kohaselt, ruumides on piisav õhuvahetus, õpilased kannavad maski või visiiri või on katnud suu ja nina. Õpilane ei pea katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjusi arvestades võimalik.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur on pidanud ainult Ida-Virumaa ja Harjumaa gümnaasiumiosade liikumisvabaduse piiramist olukorras, kus ülejäänud asutused on avatud, ebaproportsionaalseks ja ebaõiglaseks sammuks ning taotles gümnnaasiumile eriluba kontaktõppe jätkamiseks. Gümnaasiumiklasside laussulgemise vastu protestisid ka mitmed teised Ida-Virumaa koolijuhid.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab avaldas erandite tegemise üle heameelt, kuid lisas, et ei tohi unustada, et piirangud on praegu meie kõigi elu ja tervise kaitseks ning distantsõppele mindi kontaktide vähendamiseks. "Palume koolidel jääda vastutustundlikuks ja korraldada kontakttegevusi tõepoolest vaid neile õpilastele, kelle jaoks see on möödapääsmatult vajalik ning teha seda väikestes gruppides ja hajutatult,“ lisas minister.