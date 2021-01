Eestis kõlavad ühtelugu seisukohad, et põlevkivitööstus on eilne päev ja sinna pole mõtet enam raha investeerida, kuna see on nagu surnud lehma ostmine. Samas on Eesti Energial selles valdkonnas endiselt suured arenguplaanid, sealhulgas ka näiteks ligikaudu 270 miljonit eurot maksva uue õlitehase ehitamine. Kuidas te skeptikuid ümber veenate?

Me oleme alati valmis sel teemal rääkima ja saame aru ka skeptikutest. See on kogu ühiskonna jaoks oluline teema. Õlitehase rajamine on väga suur investeering, millega kaasnevad ka keskkonnamõjud. Me pole kunagi väitnud, et neid ei ole. Aga näiteks õli tootmisel tekib CO2 emissioone tunduvalt vähem kui põlevkivist elektri tootmisel ning me tegutseme pidevalt selle nimel, et heitmeid tekiks veelgi vähem.

Meie esitame faktid ja argumendid ning püüame sellelt pinnalt edasi arutada. Keeruline on debatti pidada siis, kui minnakse vaid emotsionaalseks ja öeldakse, et meie argumente pole vaja.

Kui lähtuda argumentidest, siis usun, et inimene, kes mõtleb need läbi, saab aru, et sel õlitehasel on mõte. Audiitorifirma KPMG hiljutisest uuringust tuli välja, et järgmise kümne aasta jooksul on võimalik põlevkivitööstusel luua Eestile rahvuslikku rikkust rohkem kui 8 miljardi euro ulatuses.

Hando Sutter kinnitab, et kindlasti ei jää Eestis ükski kliima- ega keskkonnaeesmärk täitmata Eesti Energia pärast. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

2050. aastani [mil CO2 heitmed peaksid jõudma nulli] on minna veel 30 aastat. See õli tootmise tehnoloogia, mis on meil praegu olemas, on väga nüüdisaegne. Rumal oleks seda mitte kasutada.

Sama uuringu järgi saavad sellest kaheksast miljardist kuni kümme protsenti investorid ja tööstuste omanikud. Ülejäänud 90 protsenti tuleb Eesti ühiskonnale: kohalikele partnerettevõtetele, töötajatele, maksude kaudu riigile jne. Ainuüksi Eesti Energia maksujalajälg on aastas 200 miljonit eurot.

Kui me põlevkivitööstusega ei jätkaks, siis ajaksime kinni kaevu, kust me praegu joome, ja uut kaevu pole veel rajatud.

Uute ja rohelisemate ettevõtmiste jaoks on ju samuti raha vaja teenida ning kust see mujalt ikka saab tulla kui olemasolevast majandusest.

Absoluutselt. Euroopas olen kolleegidele energiasektoris öelnud, et me teeme Eestis sisuliselt Norrat. Nad teevad selle peale suured silmad.

Olen selgitanud nõnda, et nii kaua, kui maailmas veel naftat ja kütteõlisid tarbitakse, me toodame põlevkivist õli, teenime raha ja suuname selle rohetehnoloogiatesse. Nii me muutumegi Euroopa üheks rohelisemaks riigiks.

See on täpselt sama, mida teeb ka Norra. Norra kuvand on natuke bipolaarne, kui nii võib öelda: ühtepidi on ta selgelt Euroopa kõige rohelisem riik, aga Norra ei oleks seda, kui ta ei toodaks naftat ja gaasi. Ühiskond aktsepteerib seda.