Lume koristamist takistavad sõidukid teisaldatakse

Valesti pargitud sõidukite teisaldamisega tehti algust Järve linnaosas, ent Kohtla-Järve linnavalitsuse korrakaitseametniku Timofei Korepovi sõnul on nendega probleeme ka mujal.

"Seaduse järgi on meil õigus sõidu- ja kõnniteede hooldamist, sealhulgas lume koristamist segavad sõidukid tänavatelt kõrvaldada," rõhutas ta. "Enamasti on tegu autodega, mida linlased mingitel põhjustel pikka aega kasutanud ei ole − seda kinnitavad neid ümbritsevad lumehanged. Probleemidest annavad teada teehooldusfirmad, mõnikord pöörduvad meie poole naabrid ning vahel märkame neid tänavail ringi liikudes ka ise. Püüame selliste autode omanikud üles leida ja neid hoiatada, ent kui meil nendega kokkuleppele jõuda ei õnnestu ja me tagasisidet ei saa, siis tellime puksiirauto ning teisaldame need sõidukid. Hiljem tuleb omanikul maksta nii sõiduki hoiustamise kui ka teisaldamise eest."

Sel nädalal teisaldati majade juurest kaks autot, kuna need olid pargitud murule, see aga on parkimisreeglite rikkumine. Korepov märkis, et sõidukid teisaldatakse politsei esindajate juuresolekul. Kuni veebruarini teeb seda tööd OÜ Jako Trans, kellega linnal on sõlmitud leping. Peagi saab selle lepingu tähtaeg läbi ning ametnikud valmistavad juba ette uut hanget selle teenuse osutaja leidmiseks.