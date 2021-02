Raio Piiroja paljukannatunud nina sai veriseks ka suusamaratonil

Praegu Pärnus kaluri ametit pidav Piiroja sõnas, et Pannjärve on temale eriline koht, kuna just siin sõitis ta oma esimese suusamaratoni. "Maratonidele tõmbab ikka sporditegemise emotsioon. Minule on selline suusatamine laulupidu," sõnas ta.