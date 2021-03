Õiguskantsler sekkus Kohtla-Järve konteinerisõtta

Kohtla-Järvel jäätmeid vedav OÜ Ekovir hakkas 2016. aasta oktoobrist võtma lisatasu prügišahtidega majades konteinerite platvormilt alla tõstmise eest. Linnavalitsuse seisukoha järgi on lisatasu võtmine õigustatud, kuna pakutavad lisateenused on ette nähtud seaduse ja riigihankelepinguga ning peale selle on prügivedu Kohtla-Järvel muutunud senisest tunduvalt odavamaks. Paljud korteriühistud ei olnud sellise tasuga aga nõus ning pöördusid konkurentsiameti poole, saamaks selgust, kuivõrd põhjendatud kehtestatud lisatasu on.