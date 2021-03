Ülekoormatud õpetajatele pakutakse mitmelt poolt abikäsi

Illuka kooli direktor Anneli Bogens kinnitas, et õpetajate asendamise vajadus on suur ja pidev.

"Esimesel trimestril, kui asendusõpetajate programmiga liitusime, luges õppejuht kokku, et 59 õppepäevast polnud tundide asendamist vaja kümnel, neist üks oli 1. september. Kui on vaja anda üksikud tunnid matemaatikat, eesti keelt ja ajalugu, siis leiame maja pealt inimesed, kes suudavad neid aineid asendada. Aga näiteks töö- ja tehnoloogiaõpetus on nii spetsiifiline, et see tund jääb kas ära või asendatakse muu ainega."