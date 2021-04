Õiguskantsler noomis Viru vanglat saamatuse pärast

Asja uurinud Ülle Madise leidis, et tõepoolest on Viru vanglas tavaks, et kirjadele vastamise tähtaegu ületatakse. Seaduse järgi tuleb kahju hüvitamise taotlus lahendada kahe kuu jooksul pärast selle esitamist, ka pöördumistele ja kirjadele vastamise äärmine tähtaeg on kuni kaks kuud. Ent Viru vanglas viivitati mõne vastusega enam kui aasta.