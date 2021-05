Just raudtee on olnud Jõhvi õnn ja õnnetus. Raudteeühenduse olemasolu on ka tänapäeval ühele omavalitsusele aina olulisem ja seda mõistavad ka viimastel aastatel valla tüüri juures olnud poliitikud. Sellest annavad tunnistust nii kava teha korda lagunev jaamahoone kui ka raudteefirma survestamine teha ohutumaks linna raudteeületused.

Viimastel aastatel on aga olukord muutunud. Kontserdimaja ehitus, pargi arendamine, hariduslinnak, uued staadionid, kavandatav jäähall − need kõik on kerkinud või kerkimas raudtee lõunapoolsesse ossa. Mis tahes-tahtmata suurendab ka jalakäijate liiklust üle raudtee. Aastaid tagasi sai Jõhvi promenaadi ehituse käigus endale esimese raudteealuse tunneli. Nüüd on tulemas veel üks. Aga ka sellest, tundub, jääb linna arengut silmas pidades väheks.