Ulvi Vilumets (62) vääriks medalit ainuüksi selle eest, et on elanud terve elu oma sünnikodus Kohtla-Järvel, töötanud nelikümmend aastat õpetajana ja olnud peaaegu sama kaua abielus. Kolm tütart leidsid, et ta on väärt ka aasta ema tiitlit.