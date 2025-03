JUHTKIRI Võimulolijate lühike mälu

Kuna opositsiooni võimalused otsuste mõjutamiseks on kasinad, on tavapärane, et reageeritakse sageli nii-öelda veidi üle võlli või ka pealtnäha väheoluliste asjade peale või tehakse ka sääsest elevant. Veerand sajandit Kohtla-Järve volikogu opositsiooniliider ja vahel ka ainuke Don Quijote olnud Eduard Odinets tundis ja praktiseeris neid võtteid oskuslikult.