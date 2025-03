Ainar Varinurme pingutused ei ole märkamata jäänud: ta on pälvinud aasta muuseumitöötaja aunimetuse ning Ida-Virumaa omavalitsuste liidu kultuurikomisjoni auhinna Ida-Viru Ehe 2024.

"Muuseumil on mõte vaid siis, kui selle varad on korrastatud," kinnitab Ida-Virumaa aasta muuseumitöötajaks valitud Ainar Varinurm, kes on põlevkivimuuseumi juhina vedanud kümnete tuhandete fotode ja muude ajalooallikate korrastamist.