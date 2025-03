Maakonnakeskuses Jõhvis koos naabrist Toilaga on kahtlemata olulisim mõjutaja see, et kahes liituvas vallas valitakse ühine volikogu.

Keskerakonna põlistes kantsides Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel on see kauaaegne hegemoon kindlasti endisaegset jõudu kaotanud, nagu kogu erakondki, ent vara oleks teda mängust välja arvata. Pigem on teistel jõududel tekkinud suuremaid šansse võrdseks konkurentsiks. Sillamäel muidugi vaevalt, seal pole aastaid volikogus opositsiooni olnudki. Mida suudab tänavu aga eelmistel valimistel vägeva triumfi teinud Katri Raik, on samuti küsimus, sest tema praegune koostöö Mihhail Stalnuhhiniga võis osale tema valijaist mõjuda väga toksiliselt. Nagu ka Kohtla-Järvel Eduard Odinetsi juhitud sotside koalitsioon Keskerakonna ja selle kohaliku vaimse liidri Valeri Korbiga.

Kas Alutagusel jätkub Tauno Võhmari ülemvõim? Milliseid võimuvariante pakuvad valimised Lüganusel, kus on nähtud väga kirjusid võimukooslusi? Kas Narva-Jõesuus jääb praeguse linnapea Maksim Iljini ülemvõim? Missugune mõju on sellel, et Kohtla-Järvel ja Jõhvis ei mängi enam kaasa mullu lahkunud Nikolai Ossipenko? Kas ja kui palju suudab suuremates linnades Keskerakonna kaarte segi lüüa kremlimeelne erakond KOOS? Ja lõpuks: kuidas mõjutab Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse võimalik äravõtmine valimistulemust?

Kõik need asjaolud teevad eelolevad valimised väga raskesti ennustatavaks, aga ka põnevaks.