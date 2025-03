Galeriis Ruut on avatud sõprusest kõnelev õpilastööde näitus

Noored autorid arutlevad oma töödes selle üle, mis on sõprus ja kes on tõeline sõber. Joonistustel on kujutatud sõpru, sealhulgas neljajalgseid, olevikku, tulevikku ja unistusi...

Jelizaveta oli meeldivalt üllatunud, et kõik tema tööd nii kõrge hinnangu pälvisid. "See on meeldiv ja innustab mind oma kunstiteekonda jätkama. Spetsiaalselt selle võistluse tarbeks ma midagi uut joonistama ei hakanud, vaid tõin konkursile viis oma kogust pärit tööd − mul on sellele teemale vastavaid pilte palju," rääkis ta.