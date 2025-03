ALEVTINA JERMAKOVA Ükski kivi ei tõuse ilma tõstmata: tasakaalustatud lähenemine haridusmuutustele

Muutustega kaasnevad alati ka väljakutsed, kuid meie eesmärk on tagada, et need oleksid hästi planeeritud, tõhusad ja kõigile haridusprotsessi osapooltele võimalikult sujuvad. Rahvusvaheline kogemus näitab, et ühelt keelekeskkonnalt teisele üleminek on keeruline ja ajamahukas protsess, mille tulemused avalduvad alles mitme põlvkonna jooksul. Seetõttu tuleb seda protsessi käsitleda ilma roosade prillideta, tuginedes tegelikele oludele, mitte pelgalt soovmõtlemisele.

Haridus ei ole lihtsalt valdkond, mis kujundab teadmisi, vaid see on kogu ühiskonna alus, mis määrab selle tuleviku. Seetõttu nõuavad muudatused lisaks otsustavusele ka strateegilist ja läbimõeldud lähenemist.

Kiired ja läbimõtlemata sammud viivad sagedamini kaoseni, mitte eduni.

Üleminek eestikeelsele õppele on keeruline, kuid vajalik protsess. Oluline ei ole pelgalt õppekeele vahetus, vaid ka kvaliteetse hariduse tagamine. Siin on kõige olulisem tegur pedagoogide professionaalsus. Õpetaja ei ole üksnes keele kõneleja, vaid eelkõige kvalifitseeritud spetsialist, kellel on metoodilised teadmised ja oskus õpilasi õppeprotsessi kaasata. Järelikult peab personali valikul arvestama nii keeleoskust, pedagoogilisi oskusi kui ka erialaseid pädevusi. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab selgelt need nõuded ning nende täitmine on haridusreformi edukuse eeldus.

Muutused vajavad hoolikat planeerimist ning tõhusat suhtlust koolidirektorite, õpetajate, lastevanemate ja linnavalitsuse vahel. Samas võtavad niivõrd suured muutused paratamatult aega. Selliste ulatuslike reformide puhul ei ole võimalik saavutada tulemusi ühe hetkega.