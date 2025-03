HEIKO PÕDERSALU Ida-Virumaal tuleks kogukonnaenergeetikas võtta liidri roll

Taastuvenergeetika ja kogukonnaenergeetika arendamise võimalusi maakonnas peetakse heaks. On olemas inimesed ja organisatsioonid, kes on kogukonnaenergeetika arendamisest huvitatud. Ohtralt jätkub endisi tööstusalasid, kuhu päikesepaneele või tuulikuid paigaldada. Lisaks on olemas ajalooline energiatootmise kogemus.

Erinevalt muust Eestist tegutsevad meie maakonnas aiandusühistud ja korteriühistud, kes ostavad juba ühiselt elektrit, kuid ei ole seni hakanud ühiselt endale elektrit tootma. Ning on ka mitmeid toetusmeetmeid, mida saaks kasutada kogukonnaenergeetika arendamiseks.

Positiivsena tuli välja, et Ida-Virumaal pole õiguslikke, klimaatilisi ega tehnoloogilisi takistusi kogukonnaenergeetika arendamiseks. Kõik soovijad saavad üsna lihtsalt hakata mikrotootjana endale päikesest elektrit tootma. Takistuseks päikese- ja tuuleparkide arendamisel on pigem maakonnas olemasolev energiataristu, mida pole rajatud hajutatud väiketootjaid silmas pidades. Ning ka riigikaitselised piirangud, mis ei võimalda Ida-Virumaal igale poole päikese- ja tuuleparke püstitada.

Viidatud piirangutele vaatamata on siiski roheenergia tootmine maakonnas võimalik. Eestis pole aasta ringi päikest piisavalt, ent kiirelt arenevad salvestuslahendused loovad paindlikkust päikesest ja tuulest elektri kasumlikuks tootmiseks. Energiaühistutes elektri tootmiseks on mõistagi vaja raha ja tahet, ent lisaks ka selleks sobivat kohta, koostöövalmidust ja sobilikku tehnoloogiat. Tegevus on seda kasumlikum, mida rohkem suudetakse toodetud elektrit kohapeal ära tarbida.

Uuring tõi välja positiivsed hoiakud, kuid praktikas pole ühine elektri- ja soojatoomine käima läinud. Miks?