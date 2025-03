NÄDALA KUJU Arvo Aller

Paljude inimeste arvates on Alleri koduparteis EKREs väga palju käremeelseid inimesi, kelle avaldused ja ütlemised kompavad sageli korrektsuse piire. Aller on aga alati suutnud jääda vaoshoituks ja tasakaalukaks. Kunagi, kui ta oli maaeluminister, tekitasid paar tema avaldust ühiskonnas laiemat diskussiooni (näiteks see, et kooliõpilased võiks põldudele tööle saata, nagu see oli nõukaajal). Riigikogu aseesimehena pole ta aga kriitikaks põhjust andnud. Pigem tõdevad mõned ajakirjanikud ja poliitikavaatlejad, et tema oskus parlamendi tööd juhtida ning ka kõnesid pidada on märgatavalt tõusnud.