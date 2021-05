Narva energiajooks lükkub oktoobrisse

Narva energiajooksu peakorraldaja Mati Lilliallik rääkis juba aprilli lõpus, et ürituse korraldamine juunis on vähetõenäoline. "Me ei loo illusioone. Kui maikuus on vabas õhus toimuvatel üritustel osalejate piirang 150 inimest, siis juunis suureneb see võib-olla kaks korda, aga meid see ei päästa. Meil on registreerunud juba üle tuhande inimese ja see arv kasvab mitu korda," sõnas ta.