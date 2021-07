Opositsiooni kuuluv Jõhvi hooldekeskuse juht võeti ametist maha

Võimupöörde järel ametisse nimetatud uue nõukogu liige Messurme Pissareva ütles, et nõukogu otsustas Sepperni tagasi kutsuda põhjendusel, et hoonel on siiani välja ehitamata avariiväljapääs, mille jaoks vald eraldas 33 600 eurot ning viis eelmise aasta lõpus läbi ka hanke.

"Me ei saanudki teada, miks need tööd on siiani tegemata, kuigi raha on eraldatud ja hange läbi viidud," sõnas Pissareva.

Tema sõnul tegi päästeamet hooldekeskusele juba eelmisel aastal ettekirjutuse seoses avariiväljapääsu puudumisega. Sama hoone neljandal korrusel on vald välja ehitanud ruumid puudega kogukonnas elamise teenuse osutamiseks psüühikahäirega inimestele, kuid neile ei saa taotleda kasutusluba avariiväljapääsu puudumise tõttu. Riik on aga vallale eraldanud 200 000 eurot teenuse väljaarendamiseks, mille vald peab Pissareva sõnul tagasi maksma, kui tähtajaks ei jõuta teenuse pakkumiseni.

Ametist tagandatud Arthur Seppern kuulis enda mahavõtmisest Põhjarannikult neljapäeva pärastlõunal viibides välismaal puhkusel. Ta oli üllatunud enda tagasikutsumise põhjendusest kuuldes.

"Ma ei saa aru, kuidas mina sellesse avariiväljapääsu ehitusse üldse puutun? Vald korraldas hanke, valis ehitaja ning rahastas seda. Mind isegi ei kutsutud sinna juurde," sõnas Seppern.

Tema sõnul oleks nõukogu võinud leida mõne tõsisema põhjuse temast lahtisaamiseks. "Tegelikult saab nõukogu juhatuse liiget tagasi kutsuda ka ilma igasuguse põhjenduseta, kuid siis tuleb maksta hüvitist. Aga selline loll süüdistus on täiesti absurdne," lausus ta.

Pissareva sõnul on veel üks tõsine rikkumine seotud asjaoluga, et hooldekeskuse kolmandal korrusel, kus on 11 elanikku, on tehtud omavolilisi ehitustöid, kus puudub projekt, aga ka tuletõrjesignalisatsioon. "See on suur oht inimeste elule," lisas ta.

Põhjarannik kirjutas sel nädalal, et hooldekeskuse uue nõukogu ja juhatuse liikme vahel tekkisid erimeelsused, mille käigus Seppern teatas, et ei tunnista nõukogu, kuna see on nimetatud ebaseaduslikult ametisse saanud vallavalitsuse poolt. Seppern teatas, et ei kavatse oma puhkust katkestada, sest tal on ostetud lennupiletid ning ta siirdub välismaale.