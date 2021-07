Kaksikvõimuga Jõhvi volikogus jäi esimehe haamer Niina Neglasoni kätte

Naumkin sammus kotist võetud paberipakk käes, volikogu esimehe laua juurde Nelgasoni kõrvale ja teatas, et 17. juunil toimunud volikogu istungil vastuvõetud otsused, millega avaldati talle kui Jõhvi volikogu esimehele umbusaldust ja valiti esimeheks Niina Neglason ning korraldati volikogu istung on ebaseaduslikud. "See on minu isiklik arvamus. Pöördusin rahandusministeeriumisse seadusliku arvamuse saamiseks. Seoses sellega, et antud olukorras läbi viia volikogu istungit on minu poolt võimatu tekkinud takistuste tõttu, peatan korraldatud tsirkuse ehk kaksikvõimu kuni rahandusministeeriumist arvamuse kättesaamiseni," luges ta paberi pealt ja lisas, et antud olukord kahjustab Jõhvi valla mainet ja ei ole Jõhvi valla arengule kasuks.