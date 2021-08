Vahtra loomekeskuse spordisaal ootab remonti

Kardinaalselt ei tule seal linnapea sõnul midagi ümber ehitada ning põhimõtteliselt võikski juba remonti alustada, ent kuna küttesüsteem vajab rekonstrueerimist, siis on tarvis projekti. "Aga isegi kui me selle lähiajal kätte saame, ei tähenda see, et ehitajad kohe remonditöid tegema hakkavad − esmalt tuleb leida raha projekti elluviimiseks. Tõenäoliselt tuleb see kavandada järgmise aasta eelarvesse."