Narva uueks linnapeaks valiti Ants Liimets

Volikogu liige Aleksei Mägi aga hoiatas keskerakondlasi enne hääletamist Liimetsa toetamast, öeldes, et Liimets kuritarvitas väidetavalt linna vara, kui töötas Narva linnasekretärina. Mägi väitel on dokumendid selle kohta õiguskaitseasutustel olemas.

Pärast linnapeaks valimist ütles Liimets lilli ja ametiraha vastu võttes, et ärgu teda keegi õnnitlegu. "Tundke kaasa," sõnas ta, lisades, et see on raske amet.