Piia Tamm lahkub Jõhvi kontserdimaja direktori ametist

Piia Tamm ütles Põhjarannikule, et lahkub kontserdimaja juhi kohalt, et võtta isiklikel põhjustel pärast 16 aastat kestnud pingelist tööd paus ja vähendada oma töökoormust. Ta ütles, et jätkab Viru filmifondi juhtimist.

"Minu 16aastane teekond Jõhvi kontserdimajas saab punkti," teatas Piia Tamm teisipäeva pärastlõunal koostööpartneritele saadetud kirjas. "Mul on olnud suur rõõm ja au koos teiega arendada ja elavdada kultuurielu Virumaal. See on olnud üks ääretult põnev teekond ja olen teile meie sisuka ja pikaajalise koostöö eest väga tänulik."

Eesti Kontserdi kommunikatsioonijuht Andri Maimets sõnas, et Piia Tamme lahkumine ametist tuli ootamatult. "Piia on vapralt ja vägevalt aastaid tegutsenud - see on võimas. Arusaadav, et ühel hetkel saab inimesel soov otsa," ütles ta.

Piia Tamm pälvis tänavuse aasta alguses kontserdimaja ja filmifondi eestvedamise eest Ida-Virumaa kultuuripärli preemia. 2008. aastal valiti ta Ida-Virumaa aasta tegijaks. Piia Tamm on olnud üks aktiivsemaid Ida-Virumaa tutvustajaid ja turundajaid.

Andri Maimets ütles, et Jõhvi kontserdimajale ei ole kavas hakata otsima uut direktorit. Piia Tamme tööülesanded jagatakse ära olemasolevate töötajate vahel. Senine peaadministraator Jüri Leemets hakkab juhtima kontserdimaja igapäevast tegevust. Peterburis asuva Jaani kiriku kontserdisaali juhi Jüri Leiteni ülesandeks saab Jõhvi kontserdimaja suurürituste, balletifestivali ja ka suvefestivali "7 linna muusika" korraldamine.