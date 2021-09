Alutaguse kinkis oma 1. klassi läinud lastele valla logoga ja koolijütsi nimega sussikoti. Iga kool lisas oma kingituse. Illuka koolil on kombeks kinkida öökullikujuline äratuskell − öökull on tänavu saja-aastaseks saava kooli sümbol. Illuka koolis alustas 1. septembril kooliteed üheksa last, teiste seas Kristofer. Poisi ema Madli-Mary Peterson ütles, et suurt muutust see pere ellu ei too, kuna kooli läheb juba teine laps. "Ise olen Illuka kooli vilistlane − kõik on tuttav. Ka majanduslikult on last kooli saata täitsa talutav, kuigi leian, et esimeses klassis peavad olema kõik asjad uued," rääkis ta. Kahe lapse kooli alguse kulud jäävad tema sõnul viiesaja euro kanti. "Valla toetus kõiki kulusid ei kata, aga on abiks ikka," kinnitas ta. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik