Selle tagajärjel on kadunud austus ja lugupidamine Jõhvi vastu naaberomavalitsustes, kes veel kümmekond aastat tagasi tunnustasid Jõhvit Ida-Virumaa ühiste huvide eestvedajana ja eestkõnelejana.

Kujunenud olukorras on esmatähtis tuua Jõhvi valitsemisse tagasi kauaoodatud töörahu ning muuta vallavalitsus ja hallatavad asutused poliittöökohtade vabaks. See aga tähendab, et ametisse valitakse edaspidi vaid teadmiste ja oskuste põhjal. Ühtlasi tuleb taastada Jõhvi juhtide lugupidav ja avatud suhtlemine oma valla elanike kõigi huvigruppidega, kes täpselt samuti muretsevad koduomavalitsuse tuleviku pärast.

Vaid nii on võimalik taastada Jõhvi kui maakonnakeskuse väärikus ja maine ning seejärel ka Jõhvi kui regionaalkeskuse staatus. Liitumisläbirääkimisi Toila vallaga on võimalik taastada vaid siis, kui meist lugu peetakse. Loota, et Toila elanikud suure rõõmuga Jõhvi kasvava laenukoormuse enda kanda võtavad, ei maksa. Kõigepealt tuleb Jõhvi valla heaperemeheliku majandamisega ikka ise hakkama saada.

7 Jõhvi arengu jaoks tähtsat eesmärki * Toome Jõhvi valitsemisse tagasi kauaoodatud töörahu. * Vallaasutuste töökohad ei tohi olla poliitilised. * Jõhvit tuleb hakata majandama heaperemehelikult. * Taasalustame liitumisläbirääkimisi Toila vallaga. * Taastame Jõhvi kui regionaalkeskuse staatuse. * Aitame kaasa investeeringute tulekule, mis loovad töökohti ettevõtlikele inimestele. * Rajame Jõhvi sotsiaalteenuste linnaku koos uue teenustemajaga.

Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa keskregiooni parema tuleviku tagamiseks toetame ühisprojekte ja koostööd naaberomavalitsustega. Väga oluline on näiteks Toila-Jõhvi ja Jõhvi-Kose-Rausvere kergliiklusteede rajamine. Lisaks ootab ka riik Jõhvilt väärikat partnerlust riiklike regionaalsete keskasutuste arendamisel. Kunagi oli Jõhvil selline staatus, kuid selle taastamine ei ole lihtne ülesanne.

Jõhvi piirkonda on eluliselt juurde vaja uusi investeeringuid ja selleks on loodud tänu Euroopa Liidu taasterahastule ka hea võimalus, eriti just uue loodussõbralikuma ettevõtluse valdkonnas. See loob töökohti ettevõtlikele noortele, kes muidu suunduksid oma tulevikuunistusi realiseerima kuhugi mujale.

Selleks aga tuleb suuta olla usaldusväärne ja abistav tugi ettevõtlussektorile ning kindlasti vähendada selle valdkonnaga seotud bürokraatiat. Esmatähtis on kiirendada planeeringute menetlemist.

Ettevõtjad ning investorid koos aktiivsete noortega on selleks kauaoodatud mootoriks, mis Jõhvi arengu täiel hool käivitab. Kuid see mootor saab sõita ainult kindlas suunas, mitte kõikides suundades korraga nagu Krõlovi valmis luik, haug ja vähk. Erinevaid huvisid esindavate ettevõtjate liitmine ühisesse arengumudelisse nõuab omavalitsuselt palju tarkust ja oskust, et saavutada vajalikke kompromisse.

Selliseid kompromisse on vaja leida ka koostöös riiklike suurprojektide arendajatega. Näiteks on kehtivas riigiteede teehoiukavas plaanis Jõhvi-Toila teelõigu ehitus aastatel 2025-2028, mille eelprojekti koostamine on praegu käimas. Ühelt poolt on selle projekti teostumine suureks arengumootoriks Jõhvile, teiselt poolt tuleb just eelprojekteerimise etapil maha lihvida need murekohad, mis on seotud Jõhvi linna põhjapoolsema osaga. See ei ole lihtne ülesanne.