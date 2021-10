Valimiste infosüsteemi töö oli 40 minutit häiritud

RIA vaatas piirangud üle ning süsteemi kasutamises enam probleeme ei esine.

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul tõrkest hoolimata hääletamine jaoskondades ei katkenud ja kõik valijaid said oma otsuse teha. "Märge hääletamise kohta elektroonilisse valijate nimekirja tehti kohe pärast tõrke kõrvaldamist. Kui mõni valija siiski heitus ja jättis hääletamata, kutsume teda üles tagasi jaoskonda minema ja valimistel osalema,“ ütles Koitmäe.

Probleemi lahendamiseni toimus jaoskondades hääletamine nn ümbrikusse – see tähendab, et valija paneb oma valikuga hääletamissedeli väiksemasse sisemisse ümbrikku ja see pannakse omakorda välimisse ümbrikku, millel on kirjas valija andmed.

Välimisi ümbrikke hoiustab valimisjaoskonna komisjon. Valimiste infosüsteemi töö taastudes kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast välimisele ümbrikule kantud andmed üle, tehakse süsteemi hääletamise kohta märge ning pannakse sisemine ümbrik hääletamiskasti.