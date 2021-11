Ida-Virumaa läheneb vaktsineerituse poolest tasapisi ülejäänud Eestile

Ida-Virumaal on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud ligemale 53 protsenti kõigist maakonna elanikest. Eesti keskmine näitaja on ligi 62. Näiteks augusti keskpaigas jäi Ida-Virumaal vaktsineerituse tase ülejäänud Eestist maha ligikaudu kolmandiku võrra.

Ida-Virumaa ei ole enam "valgusaasta" kaugusel ka teistest maakondadest, kus vaktsineeritute osakaal jääb Eesti keskmisele alla. Nii on näiteks Võrumaal ja Valgamaal see näitaja vaid neli protsenti suurem.

Terviseameti Ida regionaalkeskuse juhi Marje Muusikuse sõnul on vaktsineerimine väga tublisti edenenud hooldekodudes. "Tänu sellele, et valdav osa kliente on juba ka kolmandat korda vaktsineeritud, ei ole seal viirus levinud ka siis, kui see on mõne töötajaga sinna sattunud," sõnas ta.

Muusikus kiitis ka Ida-Viru suuremates ettevõtetes toimuvat töötajate vaktsineerimist. "Eelmise laine ajal oli Ida-Virumaal väga palju töökohakoldeid, nüüd on neid tunduvalt vähem ja need on saadud kiiresti kontrolli alla," ütles ta. Ida-Virumaa suurim ettevõte, Eesti Energia kaevandusi, õlitehaseid ja elektrijaamu ühendav Enefit Power on näiteks vaktsineerinud ligemale 90 protsenti oma töötajatest.

Muusikuse sõnul levib praegu koroonaviirus põhiliselt koolilastega, kelle kaudu jõuab see ka peredesse. Aga kui pereliikmed on vaktsineeritud, siis ei nakatu nad nii lihtsalt nagu varem või nakatumise korral põevad kergemini.

Nakatumise tase on Ida-Virumaal langenud praegu väiksemaks kui mujal riigis. Kui Eestis on viimase seitsme päeva jooksul 100 000 elaniku kohta nakatunute keskmine arv 681, siis Ida-Virumaal 512. Ida-Virumaast väiksem on praegu nakatumise tase vaid Hiiumaal ja Saaremaal.