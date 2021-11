Samal päeval oma 42. sünnipäeva tähistanud Toomel ütles pärast vallavanemaks valimist, et tahab olla kõigi Jõhvi inimeste vallavanem. "Tahan esindada kõiki vallakodanikke ja olla neile vääriliseks partneriks," sõnas ta, lisades, et erinevate poliitiliste ühenduste koostöö on vajalik, et taastada Jõhvi kui regionaalkeskuse staatus ning maine.