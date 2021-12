Laulja ja muusik Jakko Maltis tegi oma esimese laulukooli just Ida-Virumaale: popmuusika kallakuga koolil ja kooril on käimas teine hooaeg ning tulemas esimesed kontserdid, mis mullu koroonapiirangute tõttu ära jäid.

"Hoolimata sellest, et meil pole olnud ühtegi esinemist, käivad kõik hoolega laulmas. Lauljad ei ole ära vajunud, pigem on uusi juurde tulnud. See näitab, et inimestele teisipäevased proovid meeldivad ning nad saavad seal teise hingamise," rääkis Toila valla kultuurijuht Kaisa Pukk, hobilaulja ja üks laulukooli algatajaid.