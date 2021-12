Jõhvi sõjaväelinnakus on nüüd pronksist ratsu koos lapsega

Jass Kaselaane ja Art Allmäe kavand "Tasakaal" võitis kaitseinvesteeringute keskuse korraldatud kunstikonkursi.

Monumendil on kujutatud hobuse turjal tasakaalu hoidvat last. "Kujutava kunsti klassikast laenatud motiiv on pööratud nüüdisaegsesse, erinevate tähendustasanditega vormi. Erinevalt traditsiooniliselt maskuliinsest teemakäsitlusest viitab "Tasakaal" eelkõige ümbritseva maailma tinglikkusele ja haprusele," märkis Jass Kaselaan.

Monumendi peamiseks sõnumiks on tema sõnul see, et konfliktide vältimiseks on tähtis tasakaal ning selleks on olulised meie liitlased ja kaitsevägi. "Ühtlasi on ratsaniku ja hobuse kujund vaadeldav millegi poeetilise, algse või ürgsena, sümboliseerides vabadust ja järjepidevust," lisas Kaselaan.

Viru jalaväepataljoni ülema kolonelleitnant Tarvo Luga sõnul paneb selline skulptuur linnakusse sisenejaid mõtlema tasakaalu tunnetamisele ja leidmisele.

Monument on valmistatud traditsioonilises pronksivalu tehnoloogias. Skulptuur kinnitub betoonist postamendile, mis omakorda kinnitub betoonist vundamendile. Pronksist taiese kõrgus on ligi 140 sentimeetrit ning postamendi kõrgus ligemale 160 sentimeetrit. Kuigi kuju asub linnaku territooriumil, on ta pääsla juures nähtav ka Pargi tänavalt.