Mannima ütles pärast üllatusvõitu Delfile, et tal on keeruline otsustada, kas minna olümpiale või mitte. "Tore, et võitsin, aga nüüd on mure – kas minna olümpiale või mitte. Mul on ju töö ja lapsed... Tahetakse, et ma enne homset otsuse vastu võtan. Võimalused on 50:60. Pean mõtlema.”