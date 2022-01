Tatjana Mannima loovutas olümpiakoha Aveli Uustalule

Kiviõli suusakubi eest võistlev Mannima ütles esmaspäeval Põhjarannikule, et ei lähe olümpiale, kuna tunneb, et pole selleks piisavalt valmistunud. «Oleks see mu esimene olümpia, läheksin kindasti, aga praegu ei annaks see mulle suur midagi. Olen käinud kolmedel olümpiamängudel. Ma lõpetasin oma olümpiakarjääri neli aastat tagasi positiivse emotsiooniga,» sõnas Mannima pidades silmas tookord 30 km sõidus saavutatud 28. kohta.