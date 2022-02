"Kõnniteed on kolmandat päeva puhastamata," oli Tuuslari tänava elanik Stanislav nördinud. "Ma olen peaaegu 80aastane ning mul on väga raske mööda kitsaid teeradu liikuda. Aga mina liigun veel omil jalul, ent mis tunne on neil, kes kõnnivad kepiga või liiguvad ringi ratastoolis? Majahoovidest ma üldse ei räägigi − peatänavateäärsed kõnniteed on läbimatud!"

Jõhvi vallavalitsus kutsus teehooldaja aru andma

Jõhvi vallavalitsus kutsus läinud esmaspäeva hommikul teehooldusfirma N&V esindajad välja, et esitada oma pretensioonid teede ja tänavate halva koristamise kohta.

Majandusnõunik Aivo Tamm ütles kohtumisel, et tema telefon ei vaiki ning kõikjalt helistavad inimesed ja kurdavad koristamata lume ja läbimatute teede pärast.

Abivallavanem Messurme Pissareva ütles, et eriti hull olukord on eramupiirkondades, samuti on täiesti puhastamata kõnniteed. Pissareva süüdistas teehooldajat lepingu mittetäitmises. Ta ütles, et olukord Jõhvi teedel ja tänavatel on kriitiline, kuna ettevõte ei tule oma kohustustega toime. Samuti heideti ette, et N&V dispetšeri telefon ei vasta.

N&V tegevdirektor Vjatšeslav Stankevitš ütles, et arvestades möödunud tuisku ja tormi, on nad suutnud põhitänavad hoida sõidetavana, kuid tunnistas, et kõrvalteede ning kõnniteede puhul esineb puudusi.

Firma kohustus 24 tunni jooksul viima teed ja tänavad nõuetele vastavasse seisu ning tagama ööpäevaringse dispetšiteenistuse kättesaadavuse, nagu leping ette näeb.

Abivallavanem Arvo Aller ütles, et ööpäevaga firma oma töödega siiski hakkama ei saanud ning veel kolmapäevalgi polnud asjad korras, kuid kinnitas, et vallavalitsus kontrollib pidevalt olukorda ning nõuab teehooldajalt lepingu täitmist. "Inimeste pahameel on väga suur," tunnistas Aller.