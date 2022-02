2020. aasta 22. mai õhtul teatati häirekeskusele, et Kiviõlis asuvas korteris on vägivalla tundemärkidega 37aastase naise surnukeha. Kogutud tõendid andsid alust arvata, et naise surma võis põhjustada tema elukaaslane, ning politseinikud pidasid 35aastase Jevgeni kinni.