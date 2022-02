Pannjärve suusarajal tabas sel talvel juba teist harrastajat äkksurm

Ida-Viru keskhaigla diagnostikaarst Igor Panenko pani samuti südamele, et inimesed jälgiksid spordi harrastamisel oma enesetunnet ning arvestaks ka oma kaasuvaid ja läbipõetud haigusi. "Eriti ettevaatlikud peavad koormuse valimisel olema inimesed, kel on olnud südamega seotud haigusi. Kui tekib õhupuudus või üldine nõrkus, tuleb koormus kiiresti maha võtta," ütles ta, märkides, et tervisesportlased peaksid harjutama sellise tempoga, et neil oleks mugav enesetunne.